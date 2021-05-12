RAMAZAN İMSAKİYE
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Usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya’dan hayatını kaybeden eşi için duygusal paylaşım

Usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya’dan hayatını kaybeden eşi için duygusal paylaşım
12.05.2021 20:04
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Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya, yıllar sonra ortaya çıktı. Instagram hesabında geçen sene vefat eden eşi Alpay Göltekin'i duygusal bir mesajla anan Zeynep Alasya, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Paylaşımıyla yürek burkan Alasya'nın özel hayatı ise merak konusu oldu. İşte Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya ve yürek burkan o paylaşımı…


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