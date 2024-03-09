Yeşilçam'ın emektar isimlerinden oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.ACI HABERİ KIZI DUYURDU
Aralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rolleri canlandıran 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, sevenlerini üzdü... Usta oyuncu, İstanbul Levent'teki evinde vefat etti.
FERİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Çok üzgün olduklarını belirten Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.
KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?
Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de büy çocuğu olarak doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır,
ŞENER ŞEN İLE 3,5 YIL AYNI EVİ PAYLAŞTI
Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde 3,5 sene geçirir.
Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir tiyatroda.
İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.
SELENA'NIN YÜCE HONOS'UYDU!
Oyuncu Yıldızoğlu, Sinem Kobal'ın başrolünü oynadığı "Selena" adlı televizyon dizisindeki "Yüce Honos" adlı rolüyle gençlerin büyük beğenisini kazanmıştı.
Rol aldığı Türk Sinema Filmleri ve Dizileri...
2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)
2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)
2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)
2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)
2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)
2012 - Evim Sensin
2008 - 2011 - Akasya Durağı
2006 - Selena
2008 - Görgüsüzler
2006 - Sevda Çiçeği
2006 - Unutulmayanlar
2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
2005 - Miras
2005 - İnadım İnat
2004 - Yabancı Damat
2004 - Kalbin Zamanı
2003 - Ömerçip
2000 - Zart-1 TV
1999 - Bize Ne Oldu
1999 - Kahpe Bizans
1998 - Eşkıya
1996 - Tatlı Kaçıklar
1995 - Çiçek Taksi
1993 - Cümbüş Sokak
1993 - Zirvedekiler
1991 - Varyemez
1990 - Sözde Kızlar
1987 - Hoşgeldin Ramazan
1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür
1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir
1978 - İşte Bizim Hikayemiz
1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor
1978 - Hedef
1977 - Güneşli Bataklık
1977 - Kara Murat Denizler Hakimi
1977 - Çakal Avı
1977 - Şıpsevdi
1977 - Yıkılmayan Adam
1977 - Ölmeyen Şarkı
1977 - Bizim Kız
1976 - Adana Urfa Bankası
1976 - Sıralardaki Heyecan-
1975 - Kocam Erkek mi?
1975 - Dadaş Hasan
1975 - Topuz
1975 - Üç Kağıtçılar
1975 - Evcilik Oyunu
1975 - Acele Koca Aranıyor
1974 - Unutma Beni
1974 - Almanyalı Yarim
1974 - Göç
1974 - Kahramanlar
1974 - Unutama Beni
1974 - Kara Murat Kardeş Kanı
1974 - Kara Murat Ölüm Emri
1974 - Ayrı Dünyalar
1973 - Aşk Mahkumu
1973 - Vurgun
1973 - Soyguncular
1973 - Bitirimler Sosyetede
1973 - Bir Demet Menekşe
1973 - Acı Hayat
1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda
1973 - Bitirim Kardeşler
1973 - Rabia
1973 - Arap Abdo
1973 - Kabadayının Sonu
1973 - Battal Gazi Geliyor
1973 - Anneler Günü
1973 - Gazi Kadın
1973 - Kara Murat Fatih'in Fermanı
1973 - Balıkçı Osman
1972- Süper Adam Kadınlar Arasında
1972 - Bir Pınar ki
1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey
1972 - Yumurcak Küçük Şahit
1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi
1972 - Ayrılık
1972 - Falcı
1972 - Sen Alın Yazımsın
1972 - Hızlı Hızır
1972 - Zulüm
1972 - Ölüm Bebekleri
1972 - Bela Mustafa
1972 - Kadın Yapar
1972 - Yıldırım Ajan
1972 - Kanlı Para
1972 - İtham Ediyorum
1972 - Rüyalar Gerçek Olsa
1972 - Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino
1972 - Ve Silahını Çekti
1972 - Hayatımın En Güzel Yılları
1971 - Keloğlan
1971 - Kızıl Maske'nin İntikamı
1971 - İpi Boynunda Bil
1971 - Herşeyim Sensin
1971 - Bir Kadın Kayboldu
1971 - Yarın Ağlayacağım
1971 - Gizli Aşk
1971 - Ali Baba Kırk Haramiler
1971 - Yavru İle Katip
1971 - Sevdiğim Uşak
1971 - Bicirik İş Başında
1971 - Bicirik İş Peşinde
1971 - Elmacı Kadın
1971 - Görünce Kurşunlarım
1971 - Hasret
1971 - Hem Döğüş Hem Seviş
1971 - Kurşunla Selamlarım
1971 - Sürgünden Geliyorum
1971 - Toto Kralı
1971 - Fadime Cambazhane Gülü
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Gönül Hırsızı
1971 - Oyun Bitti
1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971 - Mıstık
1970 - Devler Geliyor - 1970 - Ecel Teri
1970 - Ankara Ekspresi
1970 - Fadime
1970 - Koçum Ali
1970 - Tehlikeli Oyun
1970 - Sevgili Muhafızım
1970 - Şoför Nebahat
1970 - Hayatım Sana Feda
1970 - Arım, Balım, Peteğim
1970 - Buğulu Gözler
1970 - Mazi Kalbimde Yaradır
1970 - Kara Gözlüm
1969 - Kurşunların Kanunu
1969 - Yaralı Kalp
1969 - Gül Ayşe
1969 - İffet
1969 - Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
1969 - Osmanlı Kartalı
1969 - Aşk Bu Değil
1969 - Sabah Olmasın
1969 - Şehir Eşkiyası
1969 - Kaderimsin
1969 - Tarkan
1969 - Acı İle Karışık
1968 - Can Pazarı
1968 - Artık Sevmeyeceğim
1968 - Dağları Bekleyen Kız
1968 - Malkoçoğlu Kara Korsan
1968 - Ömrümün Tek Gecesi
1968 - Leylaklar Altında
1968 - Erikler Çiçek Açtı
1968 - Son Vurgun
1968 - Kara Battal'ın Acısı
1968 - Urfa İstanbul
1968 - Kahveci Güzeli
1968 - Şeyh Ahmet
1967 - Ölüm Saati
1967 - Kara Davut
1967 - Ömre Bedel Kız
1967 - Yaşlı Gözler
1966 - Malkoçoğlu
1966 - Fatih'in Fedaisi