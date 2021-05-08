Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç aşkı neden 2 ay sürdü! Ayrılığının nedeni belli oldu!

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönüşen Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç birlikteliği, kısa süre önce başladığı gibi sürpriz şekilde bitti. Her iki tarafta konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ayrılığının nedeni…

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun Instagram canlı yayınında başlayan samimiyetleri kısa süre içinde aşka dönmüştü.

Tüzünataç aşk iddiasını yalanlamazken, Kaygılaroğlu ise mart ayında katıldığı bir ödül töreninde "Her şeyden önce arkadaşız" demişti. Oyuncu çift, birkaç hafta sonra da Arnavutköy'de bir balıkçıda aşklarını dosta düşman ilan etmişti.

ESKİ AŞKI İLE ARKADAŞ ÇIKTI!

Ünlü çiftin Arnavutköy'de beraber görüntülenmesinin hemen ardından Berrak Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun oyun oynarken çekilen eski videosu ortaya çıkmıştı. İkilinin arkadaş olması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Öte yandan bu aşkın ayrılıktan hemen sonra gün yüzüne çıkması "Berrak, Ali Yörenç'e ihanet etti!" dedikodularını da çıkarmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, son olarak oyuncu Özge Özpirinçci'nin Yeniköy'deki olaylı doğum günü partisi çıkışında kameralara yansımıştı.

Tüzünataç gürültü nedeniyle polisin geldiği evden çıkışta gergin tavırlar sergilerken, sevgilisinin aksine Kaygılaroğlu ortalığı sakinleştirmeye çalışmıştı.

AYRILIĞIN NEDENİ: FİKİR UYUŞMAZLIĞI!

Farklı karakterlere sahip olan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın sık sık fikir uyuşmazlığı nedeniyle kavga ettikleri ve bu nedenle ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı.

Birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları öne sürülen ikiliden Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası arkadaşlarıyla birlikte detoks kampına gitti.

Uraz Kaygılaroğlu ise Melis İşiten ile yaptığı evlilikten olan minik kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti.