Uğur Pektaş'a Survivor dönüşü Gamze Özçelik'ten büyük şok! Oğlu Murathan'ı artık göremeyecek 19.03.2020 12:34

Arka Sokaklar dizisinde rol gereği aşk yaşayan ikili bu aşkı gerçek hayatta evliliğe taşımıştı. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Son olarak Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de gördüğümüz Uğur Pektaş, yaşadığı sağlık sorunu nedeni ile Survivor'a veda etmek zorunda kalmıştı. Sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a dönen Arka Sokaklar'ın bir dönemki yıldız ismi Uğur Pektaş, karşılaştığı gerçekle şoke oldu. Gamze Özçelik, oğlu Murathan hakkında mahkemeye karar çıkarttı. Gamze Özçelik eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırttı.

UĞUR PEKTAŞ OĞLUNU GÖREMEYECEK!

Arka Sokaklar dizisi ile başlayan Uğur Pektaş - Gamze Özçelik aşkı , 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu, sadece 4 yıl sürdü. "Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020" yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlığı yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a dönmüştü. Gamze Özçelik'in eski eşi İstanbul dönüşünde hayatının şokunu yaşadı...

MAHKEME YASAKLADI

Uğur Pektaş, İstanbul dönüşü kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin, oğlu Murathan'ı görmesini yasaklayan karar aldırdı. Özçelik'in bu kararı aldırmasındaki neden ise henüz bilinmiyor.