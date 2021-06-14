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''Uayndım'' Esra Dermancıoğlu'ndan videolu paylaşım! Mini elbiseli dansıyla mest etti

''Uayndım'' Esra Dermancıoğlu'ndan videolu paylaşım! Mini elbiseli dansıyla mest etti
14.06.2021 14:32
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Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı! Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu, evinden paylaştığı 'günaydın' videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Mini elbisesi ile kamera karşısına geçip dans eden 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun enerjisine herkes hayran kaldı. Önceki gün kızı Refia'nın fotoğrafını paylaşan Dermancıoğlu, dans kısa sürede çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.


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