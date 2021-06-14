Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı! Ümit annesini vurdu! Nazan Kesal diziden ayrıldı mı?

Ümit yanlışlıkla Sevda'yı vurdu! Peş peşe ölümlerin ilçede büyük hüzüne neden olduğu Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finali bölümüne artık çok az zaman kaldı. Heyecan dolu son bölümde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Bu gelişme şok etkisi yaratırken gözler Sevda'nın ölüp ölmeyeceğine çevrildi. Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denedi ve öfkesi yine tüm Çukurova'yı sardı. Ümit'i dört koldan arayıp bulmak için harekete geçti. Ancak son anda Ümit'in silahından çıkan kurşunlar Sevda'yı vurdu. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz izleyici karşısına çıkmadı.

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir.

ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır. Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır.

Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır.

FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER

Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır.

Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır.

Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!

CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?

Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır. Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır.