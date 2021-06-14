'Abayı yaktı' Survivor'da aşk bombası Bahama'lar tatilinde patladı! Acun Ilıcalı, Poyraz'ı Carolina konusunda terletti

Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ederken sevilen 2 isim arasındaki aşk bombası Bahamalar ödülünde dile geldi. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında gelen Yiğit Alp Poyraz ile Yunan Survivor'unda yarışan Koro lakaplı yarışmacı Carolina Jacqueline Kalyvas arasında aşk çanları çaldı. Survivor başlarında 'aşk adasına gelmedim' açıklamasıyla kendisine gayet net açıklayan Poyraz Carolina'ya kayıtsız kalamadı. Acun Ilıcalı Bahamalar ödülünde yarışmacılara eşlik ederek ikilinin arasında ki yakınlaşmayı gözleriyle gördü ve konuyu eleme konseyinde dile getirdi. Poyraz'a Carolina hakkında sorular soran Ilıcalı yarışmacısını terletti.