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Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı! Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu, evinden paylaştığı 'günaydın' videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Mini elbisesi ile kamera karşısına geçip dans eden 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu'nun enerjisine herkes hayran kaldı. Önceki gün kızı Refia'nın fotoğrafını paylaşan Dermancıoğlu, dans kısa sürede çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı.

14.06.2021 14:22 - Son Güncelleme: 14.06.2021 14:32
Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... 52 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren oyuncu uçurumun kenarından kendisini aşağıya atarak diziye veda etmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı!

Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu'nun 'Uyandım' notuyla paylaştığı video sosyal medyayı salladı! Dermancıoğlu'nun dans videosunu kısa bir sürede 50 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu, enerjisi ile kendisine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı!

Esra Dermancıoğlu'nun 18 yaşında bir de kızı var. İşte sık sık kızıyla paylaşımda bulunan Esra Dermancıoğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova'ya intihar ederek veda etmişti... Mini elbisesiyle dans eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı salladı!

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