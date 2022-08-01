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Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...

Türkücü Zara’nın eski eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı meğer kendisinden ünlü o isimle önce eş sonra rakip olmuş...
01.08.2022 15:29

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Türkücü Zara'nın eski eşi bakın kim! 1991 yılında liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi olan Zara, 1993'te aynı yarışmaya yeniden girerek yine zirveye yerleşti. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken ünlü türkücü, 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan sanatçı, özel hayatıyla da dikkat çekti. İki evlilik yapan Zara'nın ilk eşini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kuran Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi...

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Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer önce eş sonra rakip olmuşlar...

Zara, ünlü profüktör İskender Ulus ile 2002 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 2007 yılında yollarını ayırdı.

İSKENDER ULUS KİMDİR?

İskender Ulus kimdir, İskender Ulus, 15 Mayıs 1962 tarihinde Ordu ili Gölköy ilçesi Ahmetli köyünde doğmuştur. Annesi Gülendam hanımdır. Turan adında kardeşi vardır. İlkokulu Gölköy ilçesi Hürriyet İlkokulunda, Ortaokulu Gölköy Lisesi'nde ; Liseyi ise Ordu İmam Hatip Lisesinde okuyarak mezun oldu.

1980 yılında kazandığı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne kayıt yaptırmak için İstanbul'a giderken gözaltına alındı ve bir yıl sonra serbest bırakıldı. Serbest kalınca eğitimine devam edemediği İstanbul'a gelip önce Laleli'de bir müzik evinde şan dersi aldı. Sonra da çeşitli yerlerde sahne almaya başladı.

1982 yılında askerlik görevini Kütahya, Eskişehir ve Malatya Ordu evlerinde yaparak bitirdi.

1990 yılına kadar dört solo albüm yaptı. Çalıştığı şirkette yöneticilik, müzik prodüktörlüğü, müzik yönetmenliği gibi işlerde çalıştı.

1990 yılında "Ulus Müzik" şirketini kurdu. 1992 yılında Belkıs Akkale'ye ait Midas plakçılık şirketini devralarak Ulus Müzik bünyesine dahil etti.

Müzik dünyasına yeni sesler kazandıran İskender Ulus; Zeynep Türkeş ve İbrahim Erkal ile başladı, ilerleyen yıllarda Gökhan Tepe, Doğuş, Orhan Hakalmaz, Zara, Yudum, Gaye Aksu, Uğur Işılak gibi kırka yakın yeni sesi müzik sektörüne kazandırdı.

Bunun yanı sıra müzik sektöründe duayen olan Müslüm Gürses, Mine Koşan, İsmail Türüt, Müşerref Akay gibi seslerin de yapımcılığını ve prodüktörlüğünü yürüttü.

İskender Ulus, kendi köyü olan Ahmetli köyüne tam teşekküllü bir ilköğretim okulu yaptırdı ve köy camisinin yapımına katkıda bulunarak tamamlanmasını sağladı.

Evlilikleri :

1.eşi : ilk eşinden iki çocuğu vardır.
2.eşi : 2002 yılında şarkıcı Zara ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

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