Haberler Magazin Videoları Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaştı! En doğal haliyle...

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaştı! En doğal haliyle...

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaştı! En doğal haliyle...
15.12.2021 15:15

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 06:45
Selin Ciğerci'den flaş Gökhan...
Ana Sayfa 00:54
Selahattin Demirtaş'ın...
Ana Sayfa 02:13
İBB'de her taşın altından...
Ana Sayfa 01:07
Metro istasyonunda inanılmaz...
Ana Sayfa 01:27
Domaniç-İnegöl karayolunda kar...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul Boğazı trafiğe...
Ana Sayfa 00:19
İki genç habersizce kendi...
Ana Sayfa 00:14
MİT ve TSK'dan PKK/KCK...
Ana Sayfa 01:37
Kartepe'de beklenen kar yağışı...
Ana Sayfa 07:48
Müge Anlı CANLI İZLE
Ana Sayfa 00:08
Hadise’den ‘90’lar disko’...
Ana Sayfa 00:16
Adamlar aileni öldürmek için...

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızına bakın! Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzel oyuncusu Türkan Şoray'ın meslektaşı Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Beyaz geceliğiyle objektif karşısına geçen Yağmur Ünal, köpeği ile yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünal'ın doğal güzelliği dikkat çekti. İşte Yağmur Ünal'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA