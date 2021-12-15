Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaştı! En doğal haliyle...

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızına bakın! Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzel oyuncusu Türkan Şoray'ın meslektaşı Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Beyaz geceliğiyle objektif karşısına geçen Yağmur Ünal, köpeği ile yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünal'ın doğal güzelliği dikkat çekti. İşte Yağmur Ünal'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...