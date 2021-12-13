Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın kızına bakın! Yağmur Ünal dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaştı doğal güzelliği dikkat çekti

Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Usta oyuncu bu kez, meslektaşı Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın paylaşımıyla gündeme geldi.