Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın kızına bakın! Yağmur Ünal dantelli geceliğiyle yatak odasından paylaştı doğal güzelliği dikkat çekti
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın kızına bakın! Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzel oyuncusu Türkan Şoray'ın meslektaşı Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Beyaz geceliğiyle objektif karşısına geçen Yağmur Ünal, köpeği ile yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünal'ın doğal güzelliği dikkat çekti. İşte Yağmur Ünal'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
13.12.2021 23:13
- Son Güncelleme: 13.12.2021 23:13
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Usta oyuncu bu kez, meslektaşı Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yağmur Ünal, 113 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Beyaz geceliğiyle objektif karşısına geçen Yağmur Ünal, köpeği ile yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.