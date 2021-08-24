Türk müziğinin 'Baba'sı Müslüm Gürses bakın aslen nereliymiş

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Müslüm Gürses'in hatırasına yönelik geçtiğimiz yıllarda gösterime giren Müslüm Filmi televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmin yayınlanmasının ardından ünlü sanatçının özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2013 yılında vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Müslüm Gürses nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Birçok kişi tarafından Adanalı sanılan sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Müslüm Gürses'in memleketi....

MÜSLÜM GÜRSES

Müslüm Gürses, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi.