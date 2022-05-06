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Turbo yanladı! Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük'ten olay paylaşım! Survivor Turabi dekolteli paylaşıma kayıtsız kalamadı

Turbo yanladı! Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük'ten olay paylaşım! Survivor Turabi dekolteli paylaşıma kayıtsız kalamadı
06.05.2022 16:45

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Kısmetse Olur'un Cansel'i soyundu bir gömleği kaldı, olay fotoğrafları gören Turbo Turabi yanladı! Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Cansel Çördük... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte son olarak gömlekle verdiği poza yorum yapan Survivor'ın unutulmaz ismi Turabi Çamkıran ile gündeme gelen Cansel'in olay karesi...

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