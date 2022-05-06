Kısmetse Olur’un Cansel’i soyundu bir gömleği kaldı Survivor Turabi yanladı! Olay pozların ardından atağa geçen Turbo Turabi...

Ancak Çördük'ün şarkıcılık kariyeri kısa sürdü. Yeniden ekrana döneceği iddiası gündemde olan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak tanınan ve Arda Turan ile yazışmaların ifşa olan Cansel Çördük değişimiyle gündemde...