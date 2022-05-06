Kısmetse Olur'un Cansel'i soyundu bir gömleği kaldı Survivor Turabi yanladı! Olay pozların ardından atağa geçen Turbo Turabi...
Kısmetse Olur'un Cansel'i soyundu bir gömleği kaldı, olay fotoğrafları gören Turbo Turabi yanladı! Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Cansel Çördük... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte son olarak gömlekle verdiği poza yorum yapan Survivor'ın unutulmaz ismi Turabi Çamkıran ile gündeme gelen Cansel'in olay karesi...
Kısmetse Olur'un Cansel'i soyundu bir gömleği kaldı Survivor Turabi yanladı! Olay pozların ardından atağa geçen Turbo Turabi ve Cansel Çördük sosyal medya gündeminde.
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.
Instagram'da verdiği pozlarla adından söz ettiren yarışmacı Cansel Çördük bir süre önce modellik yapıyordu. Gelin adayı Cansel sonrasında şarkıcılığa soyunmuştu.
Ancak Çördük'ün şarkıcılık kariyeri kısa sürdü. Yeniden ekrana döneceği iddiası gündemde olan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak tanınan ve Arda Turan ile yazışmaların ifşa olan Cansel Çördük değişimiyle gündemde...
KISMETSE OLUR'DAN SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU ÇIKTI!
Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde bikinili pozundaki o detaya gelen yorumlarla köpürmüştü.