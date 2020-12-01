Haberler Video Magazin Videoları Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören daha çıkmadı...

Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören daha çıkmadı...

Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ı böyle gören daha çıkmadı...
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Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan. 29 yaşındaki oyuncu canlandırdığı fettan Menekşe karakteriyle her ne kadar izleyicinin nefretini kazansa da bu durum onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlar nitelikte. Dizide hem şöhreti hem de aşkı bulan Tülin Yazkan'ın, Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'le sevgili olduğu iddia edildi defalarca. Her iki cepheden de bir yanıt gelmese de bu aşka kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Tülin Yazkan'ın görenleri şaşırtan bu karesi yine sosyal medyayı salladı.


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