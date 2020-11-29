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Esra Erol'un pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı: Esra o senden daha güzel

Esra Erol'un pabucunu dama attı sosyal medyayı salladı: Esra o senden daha güzel
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Gerek sunuculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Esra Erol. Ancak öyle biri Esra Erol'un pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol bu kez bambaşka biriyle gündemde. O da Esra Erol'un annesi. Esra Erol'un annesi Necla Kaymakçı Erol gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Necla Kaymakçı Erol'un güzelliği. Esra Erol'un annesi için sosyal medya kullanıcıları 'Esra annen senden daha güzel' yorumunda bulundu...


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