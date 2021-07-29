Tuğba Özerk’in mayolu pozları nefes kesti! Gören dönüp bir daha baktı… Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz Haziran ayında iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikâh masasına oturmuştu. Özerk, yeni şarkısı için hazırlıklara başlamadan önce eşi ile birlikte tatile çıktı. Alaçatı'da güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcı, 'mini balayı' dediği tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özerk, leopar desenli bikinisi ile eşi Gökmen Tanaçar'a verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Tuğba Özerk'in tatil pozları...