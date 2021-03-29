Tuğba Özerk 'gördüğünüz gibi çıplak değilim' dedi küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan Tuğba...

TV100'e konuşan 40 yaşındaki şarkıcı, "Görüyorsunuz çıplak değilim sette. Kliplerin iç yüzü bu aslında. Tabii ki böyle çekiyoruz. Kocaman bir set var, ekip var" ifadelerini kullandı. Özerk, "Şarkını sözü ve müziği bana ait. Evin içerinden bir hanımefendinin geçirdiği günleri anlatıyor. Banyo da yapıyoruz, giyiniyoruz da. Mesela ben de pandemide kendimi canlı tutabilmek için süslendim, sofralar hazırladım. Tamamen gerçek bir hikaye bu, tabii ki içinde biraz aşkı ve acıyı da barındırıyor" dedi.