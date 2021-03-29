Tuğba Özerk 'gördüğünüz gibi çıplak değilim' dedi küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan Tuğba...
Tuğba Özerk 'gördüğünüz gibi çıplak değilim' dedi küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan şarkıcı Tuğba Özerk, pandemi döneminde çıkardığı şarkısının klibi için küvete girdi. Ünlü popçu, klip çekimi sonrası bornozunu giydi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adının Gökmen olduğu öğrenilen iş insanı sevgilisiyle evlilik planları yaptıklarını açıklayan Özerk, "Ciddi bir ilişkim var. Göz önünde yaşamıyoruz. Birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel, akıbetimiz de iyi olsun." dedi.
Tuğba Özerk 'gördüğünüz gibi çıplak değilim' dedi küvet pozuyla olay oldu! Sevgilisiyle evlilik arifesinde olan Tuğba Özerk'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde. Peş peşe yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğini belirten Tuğba Özerk, cesur sahneleriyle dikkat çeken klibinin hikâyesini anlattı.
"KLİPLERİN İÇ YÜZÜ BU"
Peş peşe yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğini belirten Tuğba Özerk, cesur sahneleriyle dikkat çeken klibinin hikâyesini anlattı. Bir otelin 20'nci katında gerçekleşen klip çekimi sonrası küvetten çıkan Özerk, bornozunu giydi ve gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TV100'e konuşan 40 yaşındaki şarkıcı, "Görüyorsunuz çıplak değilim sette. Kliplerin iç yüzü bu aslında. Tabii ki böyle çekiyoruz. Kocaman bir set var, ekip var" ifadelerini kullandı. Özerk, "Şarkını sözü ve müziği bana ait. Evin içerinden bir hanımefendinin geçirdiği günleri anlatıyor. Banyo da yapıyoruz, giyiniyoruz da. Mesela ben de pandemide kendimi canlı tutabilmek için süslendim, sofralar hazırladım. Tamamen gerçek bir hikaye bu, tabii ki içinde biraz aşkı ve acıyı da barındırıyor" dedi.
Gücümün yettiğince maddi ve manevi destek vermeye çalışıyorum. Birinin klarneti bozuktu, klarnet aldım" şeklinde konuştu. Tuğba Özerk, adının Gökmen olduğu öğrenilen iş insanı sevgilisiyle evlilik planları yaptıklarını açıkladı: "Ciddi bir ilişkim var. Göz önünde yaşamıyoruz. Birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel, akıbetimiz de iyi olsun. "