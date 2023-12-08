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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 11:11 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 11:30

Tuğba Altıntop'tan bornozlu paylaşım!

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, kariyeri kadar Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle de uzun süre adından söz ettirmişti. El Roman'dan olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı, geçen yıl ise korkunç bir olayla gündeme gelmişti. Köpek saldırısına uğrayan ve yüzüne 50 dikiş atılan şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Havuz başında bornozuyla verdiği bir pozunu yayınlayan Altıntop için sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Tuğba Altıntop'un son hali...

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