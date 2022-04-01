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Tuba Ünsal namaz kıldığını açıkladıktan sonra gelen tepkili yorumlara yanıt verdi

Tuba Ünsal namaz kıldığını açıkladıktan sonra gelen tepkili yorumlara yanıt verdi
01.04.2022 16:38 - Son Güncelleme: 01.04.2022 17:01

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Oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Şamdan Plus'a konuşan Ünsal, namaz kılmaya başladığını açıkladı. Tuba Ünsal, eskiden bunu söylemeye çekindiğini belirtti. Namaz kılmaya başlayan Tuba Ünsal, babaannesinin de çarşaflı bir Müslüman olduğunu söyledi ve "Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Eskiden namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim çünkü bizim toplumumuzda din büyük bir tabu ve modernleştirilemez gibi algılanıyor. " dedi. Yaptığı açıklamayla çok konuşulan oyuncu Tuba Ünsal, namaz kıldığını açıkladıktan sonra gelen tepkilere cevap verdi.

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