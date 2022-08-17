Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşırttı! Gören ‘Hala çok güzel’ dedi

Yapımcılığını Yahya Kılıç, senaristliğini Suphi Tekniker'in üstlendiği Tokatçı filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda Kemal Sunal (Osman), Şevket Altuğ (Şevket), Ali Şen (Hasan Ağa), Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol) gibi isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi ise son haliyle gündeme geldi. Filmin yayınlanması üzerine 64 yaşındaki oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Saatçi'yi görenler ise "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Kemal Sunal'ın güzeller güzeli partneri Nazan Saatçi'nin son hali...