Haberler Magazin Videoları Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşırttı! Gören ‘Hala çok güzel’ dedi

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşırttı! Gören ‘Hala çok güzel’ dedi

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi son haliyle şaşırttı! Gören ‘Hala çok güzel’ dedi
17.08.2022 23:19 - Son Güncelleme: 17.08.2022 23:20

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:33
Erol Köse'den 'Nez' sorusuna...
Magazin 00:35
Serap Paköz'ün sır gibi...
Magazin 00:48
Kısmetse Olur'un yakışıklısı...
Magazin 00:23
Bergüzar Korel minik kızı...
Magazin 02:05
Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Magazin 00:23
Esra Erol’dan yakışıklı...
Magazin 00:23
Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu...
Magazin 00:27
Kadir İnanır son haliyle...
Magazin 00:14
Hülya Avşar denizden paylaştı!
Magazin 00:40
Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli...
Magazin 00:17
Cem Davran'ın acı günü: “Bir...
Magazin 01:27
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si...

Yapımcılığını Yahya Kılıç, senaristliğini Suphi Tekniker'in üstlendiği Tokatçı filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda Kemal Sunal (Osman), Şevket Altuğ (Şevket), Ali Şen (Hasan Ağa), Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol) gibi isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi ise son haliyle gündeme geldi. Filmin yayınlanması üzerine 64 yaşındaki oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Saatçi'yi görenler ise "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Kemal Sunal'ın güzeller güzeli partneri Nazan Saatçi'nin son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA