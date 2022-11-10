Thor Saevarsson'un müstakbel eşi Dilan Çiçek Deniz hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilen ve 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Çukur' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Özellikle evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi. Arnavutköy'de görüntülenen Deniz, hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o röportajı ve dikkat çeken tarzı...