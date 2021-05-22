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''Taş mısın be kızım'' Duygu Özarslan bikinili fit paylaşımıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyada beğeni yağdı

''Taş mısın be kızım'' Duygu Özarslan bikinili fit paylaşımıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyada beğeni yağdı
22.05.2021 00:01
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile çıktığı tatilde verdiği pozlarla takipçilerini mest etti. Geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündeme gelen Duygu Özarslan bu kez bikinili paylaşımlarıyla ortalığı adete ateşe verdi. Bir sene boyunca spor yapan Duygu Özaslan'ın fazla kilolarının yerini kasların aldığı görüldü. Sosyal medyada beğeni yağan fotoğraflara ''Taş mısın be kızım, valla iyi vücut yapmışsın helal olsun'' gibi yorumlar yağdı. İşte Özarslan'ın fit vücutlu paylaşımları...


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