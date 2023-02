Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söylemişti: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"

Önceki gün de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den Taha Duymaz hakkında flaş bir iddia gelmişti. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiasını yayınlamıştı Ergen sayfasından.

Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha'yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha'yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" dedi.

Bu açıklaması üzerine bir de haberi AFAD'dan aldığını iddia eden Ergen'e yanıt gecikmedi.Taha Duymaz'ı kurtarma çalışmaları için depremin ilk gününden bu yana uğraşan CZN Burak, abla Semiha Duymaz ile birlikte bir paylaşım yaptı ve bu iddiayı yalanladı."Rambolingo7" adlı hesaptan yapılan paylaşımlarda Taha Duymaz'ın ailesi hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Bu hesap Duymaz'ın cenazesinin ilk saatler çıkarıldığını yazdıktan sonra hesabını kapandı.

Konuyla ilgili ilk günden itibaren ilgilenen fenomen Dilan Polat da,Taha'nın vefat ettiğini düşündüğü bir story paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

"BEN BU İŞİ ÇÖZECEĞİM"

Tümm bu yaşananlardan sonra Dilan Polat'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Dilan Polat 'Taha Duymaz'ın enkaz altında kalma'sının şaibeli olduğu iddia edilen paylaşımı gördüğünü söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, tweeti gördüm. Sosyal medyada olanları da gördüm. İş çok başkalaştı. Ama bu işi çözeğim. Eğer ki çözdüğümde bir şey çıkarsa o zaman izleyin beni. Bakın dünyayı başlarına yıkarım. O kadar söylüyorum.

"Emin olmadığım bir şey hakkında burada konuşmam olmaz. Doğru olmaz. Ama kafam karıştı midem bulandı, acabalar oldu bende. Çözmeden asla yorum yapmam. Bakın ben gördüm her şeyi görüyorum, konuşamam. Şu an bu ciddi bir konu ne desem yanlış olur. Yanlış itham olur çok ciddi bir konu deprem. Bu can bu ama ben bu işi çözeceğim."