Survivor'dan elenen Gizem'in yarı çıplak kareleri, sen neymişsin Kerimoğlu!

Survivor All-Star 2022, başladığı ilk günden bu yana televizyon gündemine bomba gibi düştü. TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor, 15 Ocak akşamı izleyiciyle yeniden buluşmaya başladı. Önceki akşam ilk elemenin gerçekleştiği Survivor'a veda eden isim Gizem Kerimoğlu oldu. Henüz bir performans göstermeden yarışmaya veda eden Gizem Kerimoğlu, sessiz kişiliğiyle biliniyordu. Elenmesinin ardından izleyiciler Gizem Kerimoğlu kimdir sorusunun yanıtı arıyor. Ama siz onu bir de 200 bin kişiyi aşkın takipçili hesabında görün. İşte Survivor'dan elenen Gizem'in sosyal medyayı sallayan kareleri.