Survivor'da Sercan Yıldırım, Nisa'ya açıldı 'Ağabey...' yanıtını aldı! İşte o anlar... 18.04.2020 09:53

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, yarışmada aşk rüzgarları esmişti. Ünlüler takımından Sercan Yıldırım,'ın gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı ayyuka çıkınca izleyicinin gözü kulağı bu aşk macerasında neler yaşanacağı, nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmuştu. Nitekim sonunda Sercan Yıldırım, Nisa Bölükbaşı'yla konuştu. Ama bakın ne cevap aldı.

Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Survivor Sercan Nisa konuşması yarışmanın 49. bölümünde damgasını vurdu. Günlerdir konuşulan "Sercan Nisa'dan mı hoşlanıyor?" sorusu da bu bağlamda yanıt buldu.

SERCAN NİSA DİYALOĞU OLAY OLDU!

Survivor'un 49. bölümünde Sercan Nisa ile konuşmak istediğini söyledi ve ikili özel bir yere geçip sohbet ettiler. Sercan Nisa'ya hissettikleri duyguları söyledi. Nisa ise Sercan'a cevap olarak "Seni Ersin abi gibi görüyorum" karşılığını verdi. İkilinini bu diyaloğu sosyal medyada çok konuşulacak gibi duruyor.