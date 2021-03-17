Survivor'da elenen isim duygu dolu anlara neden oldu! Şampiyon güreşçinin oğlu adaya gözyaşları içinde veda etti

Survivor'da elenen isim duygu dolu anlara neden oldu! TV 8 ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıktı. Eleme konseyi öncesinde adada ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunlarında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan, ikinci aday ise Hanzade olmuştu. Peki, Survivor kim elendi? Bu hafta adadan kim gitti? 16 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam eleme konseyi ve iletişim oyunu heyecanı peşi sıra yaşandı. Konsey öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıyla bir yarış yaşandı. Ardından ada konseyinde eleme için bir araya gelindi. Peki, Survivor kim elendi? Bu hafta adadan kim gitti? 16 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi neticesinde Survivor olma hayallerine veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından Yunus Emre olarak açıklandı.

İşte iletişim oyununu kazanan takım;

16 MART SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen iletişim oyununda takımlar 9-9 beraberliğe ulaştı. Ardından oyunu 10'a 9 ünlüler kazandı.

ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Survivor Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor.

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmek yer alıyor.

Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor. Aleyna Çalışkan'ın kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Hanzade Ofluoğlu'nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra geldiği İstanbul'da Var mısın Yok musun yarışmasına başvuruyor. Bu başvuruyu yaptıktan sonra yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor Hanzade Ofluoğlu:

"Başvurdum ve başvurumdan çok uzun süre sonra telefon geldi. Gerçekten beklemiyordum. Çekimler sırasında Acunmedya'yı yakından tanıma fırsatım oldu. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir çalışma ortamları olduğunu gördüm. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Bey'den beklemediğim bir teklif geldi. 'Bizimle çalışmak ister misin?' dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Koç Üniversitesi'nden mezun olalı 2 ay olmuştu ve hayalim olan medya sektöründe bulabileceğim en güzel işi bulmuştum. Acun Bey'in asistanı olarak işe başladım."