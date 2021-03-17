Cardi B'den +18'lik Türk müdür itirafı: ''Güzel vücudun var striptiz kulübünde...''

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı.