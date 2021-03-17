Haberler Video Magazin Videoları Cardi B'den +18'lik Türk müdür itirafı: ''Güzel vücudun var striptiz kulübünde...''

Cardi B'den +18'lik Türk müdür itirafı: ''Güzel vücudun var striptiz kulübünde...''

Cardi B'den +18'lik Türk müdür itirafı: ''Güzel vücudun var striptiz kulübünde...''
17.03.2021 08:46
Ana Sayfa 01:49
Cardi B'den +18'lik Türk müdür...
Ana Sayfa 02:16
Bilim Kurulu toplanıyor!...
Ana Sayfa 00:33
Hamile kediden ne istedin be...
Ana Sayfa 07:33
Survivor'da bu hafta adadan...
Ana Sayfa 01:35
Adana Yüreğir'de genç...
Ana Sayfa 02:27
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Ana Sayfa 03:52
Masumlar Apartmanı’nda Safiye...
Ana Sayfa 05:26
Sergen Yalçın'dan taraftara...
Ana Sayfa
Behzat, babasının önünde...
Ana Sayfa 00:38
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın...
Ana Sayfa 01:06
Vida’dan kafa golü
Ana Sayfa 23:01
Bosna Hersek Heyeti Ankara'da

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı.


Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, "Bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım' dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı" dedi.
Magazin Videoları