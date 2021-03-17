Cardi B'den +18'lik Türk müdür itirafı: ''Güzel vücudun var striptiz kulübünde...''

Amerikalı ünlü rap şarkıcısı Cardi B, katıldığı bir radyo programında New York’ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını ve şöhreti yakaladığını söyledi. Cardi B, striptiz kulübünde karaoke şarkı söyleyip, dans edip soyunurken keşfedildiğini anlattı.
Türk müdürün işe geç geldiği için kendisini işten çıkarmak zorunda kaldığını itiraf eden rapçi, "Bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım' dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı" dedi.