Survivor'da aşk çanları! İsmail Balaban ile İlayda Şeker'den gece kulübü kaçamağı! El ele görüntülendiler

Survivor'da aşk çanları! İsmail Balaban ile İlayda Şeker'den gece kulübü kaçamağı! Survivor 2021'in yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban bir gece kulübünde el ele görüntülendi. Çiftin aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının ardından İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor İlayda Şeker sevgilisi kim? Survivor İlayda Şeker İsmail Balaban sevgili mi, birlikte mi? soruları gündeme geldi. Survivor 2021 şampiyonu ve "Sarı Fırtına" lakaplı ünlü güreşçi İsmail Balaban daha önce de ikizi ve İlayda Şeker ile aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak sevgili olduklarının sinyalini vermiş. İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kere Başpehlivan olan ünlü güreşçi İsmail Balaban'ın gece kulübü kaçamağından objektiflere yansıyan o anlar...