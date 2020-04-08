Survivor'da aşk bombası! Sercan Yıldırım'dan Nisa açıklaması: Nisa'ya kıyamıyorum! Sevgililer mi? 08.04.2020 13:02

Survivor 2020'nin geçtiğimiz bölümlerinde Sercan Yıldırım ile Barış Murat Yağcı arasında büyük bir kavga yaşanmıştı. Kavganın sebebi ise Sercan'ın sırrını Barış'ın gönüllülere anlatmasıydı. Sercan Yıldırım o kavganın ayrıntılarıyla ilgili Acun Ilıcalı'ya bilgi verdi ama yarışmayı takip eden izleyicilere tartışmanın neden çıktığı konusunda bir bilgi verilmedi. Survivor'un 40 bölümünde ise Sercan Yıldırım'dan Nisa Bölükbaşı hakkında itiraf gibi sözler geldi. Açık artırma oyunundan sonra yarışmacılar kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest dikkatlerden kaçmadı. İşte Sercan Yıldırım - Nisa aşkı iddialarını alevlendirecek o anlar...

Geçtiğimiz günlerde ünlüler takımından Sercan Yıldırım'ın, gönüllüler takımının genç yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edilmişti. Yeni bölümde ise bu iddiaları destekleyen sözler geldi.

SURVIVOR'DA AŞK RÜZGARLARI MI ESİYOR?

Önce neler olmuştu bir bakalım. Survivor'da Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti.

'SIRRIMI VERDİN' DEYİP BARIŞ İLE KAVGA ETTİ

Sercan kavganın nedenini, 'Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi' sözleriyle açıklamıştı.

İddiaya göre Sercan'ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.

'NİSA'YA KIYAMIYORUM, O YESİN'

Yeni bölümde ise Sercan Yıldırım'dan itiraf gibi sözler geliyor. açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan'ın Nisa'ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı.

Nisa'nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan,'Nisa'ya kıyamıyorum o yesin' dedi.

Takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi. Sercan'ın bu hareketi ikili arasında aşk mı var sorularını güçlendirdi.