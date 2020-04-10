Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? | Video 10.04.2020 21:32

Survivor 2020 yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kimdir ve kaç yaşındadır sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında haftanın 7 günü izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte hayatı...

TV 8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da yaşananlar gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu akşam yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte merak edilenler...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.

Okuduğu Okullar:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

Başarıları:

Yurtiçi:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

Yurtdışı:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programında Survivor'da elenen isim Perviz olarak açıklandı.

SURVİVOR SMS OYLAMASI

Survivor SMS oylaması sonuçları belli oldu. Yarışmada Mert ve Ersin eleme potasına girdi. En az SMS oyunu alan Perviz yarışmaya adaya veda eden isim oldu.