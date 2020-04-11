Survivor 2020 birleşme partisinden ilk görüntüler geldi! İşte Survivor 2020 yarışmacılarının eğlence dolu anları... 11.04.2020 13:32

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. Koronavirüs nedeniyle Dominik'te kalan Acun Ilıcalı, yarışmacıların eğlenceli anlarını Instagram hesabından paylaştı.Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Ilıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı. Ilıcalı'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan'ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı,Survivor birleşme partisinden eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaştığı videoda yarışmacıların halay çekerek eğlendiği görüntüler yer aldı. Aynı zamanda Ilıcalı'nın paylaştığı videoda Survivor Gönüller takımında yarışan Cemal Can Canseven'in DJ performansının geceye damga vurduğu görülüyor.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor birleşme partisi ile ilgili Acun Ilıcalı açıkla yaptı. Ilcalı,"Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" ifadelerini kullandı.