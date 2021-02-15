Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış Murat Yağcı'ya evlilik şartı: Benimle evlenmek istiyorsa ensesindeki dövmeyi sildirecek!

YouTube videolarıyla ve rol aldığı diziyle adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Katıldığı yarışma programından sonra büyük bir kitle edinen Bölükbaşı, oyuncu Barış Murat Yağcı ile çok konuşulan ilişkisinden Cemal Can Canseven ile olan dostluğuna kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Nisa Bölükbaşı, Bi' Başka YouTube kanalında, sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya evlilik için şart koştuğunu dile getirdi. Bölükbaşı, sevgilisinin ensesindeki dövmeyi sildirmesini istediğini söyledi. İşte Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve samimi açıklamaları...