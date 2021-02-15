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Müge Anlı'dan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama

Müge Anlı'dan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberlere yalanlama
15.02.2021 19:53
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı olayı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı. Zor günler yaşayan Davut Kıranlı'nın ise yaşadıklarını kaldıramayıp intihar ettiği ileri sürüldü. Anlı, bugünkü canlı yayınında Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı.


ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı olayı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı. Zor günler yaşayan Davut Kıranlı'nın ise yaşadıklarını kaldıramayıp intihar ettiği ileri sürüldü. Anlı, bugünkü canlı yayınında Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı.
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