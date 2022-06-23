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Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı!
23.06.2022 20:45 - Son Güncelleme: 23.06.2022 20:46

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Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıçcı, eleme adayı olarak Hikmet Tuğsuz ve Nagihan Karadere'nin ismini söyledi. Daha önce birbirini potaya davet eden iki yarışmacı arasında konseyde iddialı sözler duyuldu. Bunun üzerine gündeme gelen Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan Nagihan Karadere'nin özellikle eski eşi merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Survivor Nagihan2ıne ski eşi kim...

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