Survivor kim elendi kim gitti son dakika! 25 Mayıs 2021 bu gece adaya veda eden isim Merve Aydın

Survivor kim elendi kim gitti son dakika! Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. TV8‘in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında bu gece Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismi açıkladı. Survivor 2021'in heyecan dolu ada konseyinde eleme adayları Aleyna Çalışkan-Berkay-Merve Aydın ve Steven oldu? En düşük SMS oyunu alan yarışmacı olan Merve Aydın bu hafta Survivor adasına veda etmek zorunda kaldı.

Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışmasında yine her Salı olduğu gibi heyecan dolu bir eleme vardı. Finale adım adım yaklaşılırken yarışmaya veda etmek durumunda kalan yarışmacı hangisi oldu? Diğer yandan Survivor final tarihi merak ediliyor, peki Acun Ilıcalı konuya dair açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Yunan yarışmacılarla birlikte oynanan ödül oyunu nefes kesti. Kırmızı takımın açık ara farkla oynadığı oyunun kazananı aranıyor. Kazanan takım ise helikopterle Dominik'in kuzeyinde rafting yapacak. Müthiş yemeklerin olduğu piknik yaptıktan sonra lüks villada kalacak. Üstelik kazanan taraf hak ettiği ödülün selfisini çekip sosyal medyada paylaşacak. Sosyal medya fenomenlerinden oluşan jüri ise bunları değerlendirecek. Oyunun kazananını Yunan yarışmacı Sakis'in sayısı ile kırmızıların oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?



Günler sonra ilk kez eleme heyecanı yaşanan yarışmada dokunulmazlığı ilk kaybeden takım maviler olmuştu ve aday olarak Poyraz'ı çıkardı. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olarak açıklandı. En düşük SMS oyunu alıp elenen isim Merve Aydın oldu.





SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.