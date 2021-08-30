Survivor Ayşe Yüksel giydiği bağlamalı bluz ile olay oldu! Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Ancak gelin görün ki bu kez bir skandalla gündemde. Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde giydiği beyaz bağlamalı bluzüyle rezil oldu. Sadece göğsünü kapatan bluzu bilinenin dışında bağlayan Ayşe Yüksel'i önce sosyal medya kullanıcıları, sonra da eski Survivor yarışmacılarından Sude Burcu yerden yere vurdu. Pek çok kişi de Ayşe Yüksel'e sahip çıkmayı ihmal etmedi..