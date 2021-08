Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bu görüntüleri şoke etti! Bir de Merve Boluğur ve eski sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında...

Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in bozuk diksiyonu ve estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.

Şimdilerin aranan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerek kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla her daim olay olan Hande Erçel'in yıllar öncesine ait bazı görüntüleri sosyal medyayı yerinden oynattı. Bir magazin programının sunuculuğunu yapan Hande Erçel'in bozuk diksiyonu ve estetiksiz görüntüleri 'parayı bulunca yeniden doğmuş' yorumları yapıldı.