Survivor Aleyna beyaz bikinisiyle sere serpe hiç çekincesi yok! Aleyna Kalaycıoğlu o isimle sevgili çıkınca Batuhan Karacakaya kudurdu
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Önceki gün Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor Panorama'da yer alan Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Tam bunun yankıları devam ederken önce Batuhan Karacakaya Twitter'da gönderme yaptı sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu, beyaz bikinisiyle sere serpe uzandığı pozu paylaştı. Anlaşılan o ki Aleyna Kalaycıoğlu adından daha çok söz ettirecek.
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yarışmadan 4. olarak ayrılan yarışmacı, senenin yorgunluğunu ise yaz tatilinde atıyor. Yaz boyunca yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Sık sık paylaşımlar yapan Aleyna Kalaycıoğlu önceki gün yaptığı süper minili paylaşımının ardından bu kez de beyaz bikinili fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fotoğraflarda cüretkarlığını konuşturan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmada rekabet halinde olduğu Ayşe Yüksel'le yarışıyor adeta.
İŞTE ALEYNA'NIN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O POZU
Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gökhan Özdemir'le çıkan dedikodularının ardından bu pozu paylaşması kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Bu aşk dedikodularına ise en büyük tepki Batuhan Karacakaya'dan geldi.