Sosyal medyada son yıllarda fenomenlerin zengin yaşam tarzları oldukça dikkat çekmeye başladı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrasında, bu konu gündeme gelerek diğer sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına ve etkileşimlerine odaklanılmaya başlandı. Özellikle Şule Kayatürk, "Şulemsi" kullanıcı adıyla tanınan bir diğer fenomen de mercek altına alındı. Peki, Şulemsi kimdir, kaç yaşında? Fenomen Şule Kayatürk ne iş yapıyor? Eşi Yasince kimdir, nereli? İşte detaylar...





GÖZLER YENİ DİLAN POLATLARA ÇEVRİLDİ

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi.

"sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARINI SİLİYORLAR

Fenomenlerin sosyal medyadaki lüks hayatları denetlenip denetlenmediği ise merak konusu olurken, MASAK'ın bazı fenomenleri takibe aldığı öğrenildi. Bazı fenomenlerin yaşananlardan sonra paylaşım sayıları azalırken, bazılarının geçmiş paylaşımlarını sildikleri dikkat çekiyor.





VİLLALAR, DAİRELER, HELİKOPTER VE YAT...

İlk olarak 'sulemsi' mahlasıyla ön plana çıkan Şule Kayatürk ve eşi 'yasince'yi mercek altına alalım. Kayatürklerin tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatının olduğu iddia ediliyor.







NEREDEN NEREYE...

Çift, uzun yıllardır sosyal medyadan ekmek yiyen bir ikili. İlişkileri çok eskilere dayanan çift, sosyal medyanın gözü önünde 'birlikte büyüdük' paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, düğünlerinden çocuk sahibi olmalarına kadar her şeyi takipçilerine sunmuşlardı.









'Sulemsi'ler de Dilan Polat - Engin Polat çifti gibi güzellik salonu işletmecisi. "Sulemsi" adı altında hem güzellik merkezleri hem de tırnak tasarım stüdyoları bulunuyor. Çiftin kendi giyim markaları da mevcut.









Hızını alamayan çiftimiz, yazın şarkı çıkarıp klip bile çektiler.

Öte yandan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan ayında alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.





Öte yandan Şulemsi, sosyal medya hesabından durumla dalga geçtiği bir paylaşım yaptı.

DİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİ SUİSTİMAL

Profillerini mercek altına aldığımızda 'Sulemsi' ve 'Yasince' umre ziyaretlerini fotoroman gibi boy boy paylaşmış, dini ve manevi değerleri suistimal etmişti.

Kayatürk, Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadı.

HESABINI GİZLİYE ALDI!

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen 26 yaşındaki Şule Kayatürk, lüks yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. İddialara göre, Sulemsi olarak tanınan genç kadının serveti, 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatağı içeriyor. Ancak, bu büyük varlık nasıl elde edildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Şule Kayatürk, lüks yaşantısını, tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medya hesaplarında paylaşarak dikkatleri üzerine çekmiş. Ancak, bu varlıkların kaynağı ve nasıl edinildiği konusundaki gizemli durum, merak uyandırıyor.

İddiaların ardından Şule Kayatürk, 1 milyon takipçili Instagram hesabını gizliye alarak daha önce paylaştığı içeriklere kısıtlı erişim sağlama kararı aldı.

ŞULE KAYATÜRK (ŞULEMSİ) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şule Kayatürk, 1.75 boyunda ve oğlak burcu olarak bilinmektedir. Şule Kayatürk'ün yaşamı, kilo değişimi ve özel ilişkileriyle gündeme gelmiştir.

Kilolu bir dönem yaşadıktan sonra önemli bir zayıflama süreci geçiren Şule Kayatürk, yaklaşık 54 kiloya düşmüştür. Bu fiziksel değişimi, takipçileri tarafından merakla izlenmiştir.

Sosyal medyada "Şulemsi" takma adıyla tanınan Şule Kayatürk, eşi Yasin Türk ile ayrılık kararı almış, ancak daha sonra eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştur.

2013 yılından bu yana sosyal medyada aktif olan Şule Kayatürk, makyöz, sosyal medya ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir. Ayrıca kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi işletmektedir.

Ankara'nın Güzellik Merkezi Sahipleri: Şule Kayatürk ve Yasince

Ankara'nın önde gelen bir güzellik merkezi sahibi olarak bilinen Şule Kayatürk ve eşi Yasince, servetleri ve fiziksel değişimleriyle dikkat çekiyor. Genç çift, bir zamanların gözde sosyal medya fenomenleri arasında yer alsa da son dönemdeki değişimleri merak konusu oldu. Şule Kayatürk'ün kilo verdiği ve yüzüne estetik operasyonlar yaptırdığı gözlemlenirken, eşinin değişimi de gözden kaçmıyor.