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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 14:54 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 15:51

Aymira Koçaklı'dan jet video! MASAK ve Vergi dairesine seslendi: ''Beni araştırın''

Son dönemde Dilan ve Engin Polat'ın tutuklandığı ve diğer fenomenler hakkındaki söylentiler sebebiyle sosyal medya kullanıcıları Aymira Koçaklı'nın da incelenmesini talep etti. Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi'nin sahibesi Aymira Koçaklı ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile MASAK ve Vergi dairesine ''Beni araştırın'' diye seslendi. Her ay 5 şube açtığı dillendirilen Koçaklı, Her ay 5 şubeyi nasıl açtığını açıklayıp ''Beni araştıracaksanız önce gidip annem Duygu Yaman Koçaklı ve babam Murat Koçaklı'ya bir bakın. Tertemizim ve incelenmek istiyorum'' dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi. Son dönemde Dilan ve Engin Polat'ın tutuklandığı ve diğer fenomenler hakkındaki söylentiler sebebiyle sosyal medya kullanıcıları Aymira Koçaklı'nın da incelenmesini talep etti. Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi'nin sahibesi Aymira Koçaklı ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile MASAK ve Vergi dairesine ''Beni araştırın'' diye seslendi. Her ay 5 şube açtığı dillendirilen Koçaklı, Her ay 5 şubeyi nasıl açtığını açıklayıp ''Beni araştıracaksanız önce gidip annem Duygu Yaman Koçaklı ve babam Murat Koçaklı'ya bir bakın. Tertemizim ve incelenmek istiyorum'' dedi.

AYMİRA KOÇAKLI KİMDİR?

Aymira Koçaklı Tik Tok hesabından yayınladığı ilk videosu ve daha sonrasında çektiği roman şivesi ile konuştuğu videolar ile dikkat çekmişti.

1998 doğumlu henüz 24 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.

MURAT KOÇAKLI KİMDİR?

Murat Koçaklı, Aymira Koçaklı'nın babası olarak bilinmektedir. Konya Ereğli'de bir Gençlik Merkezi bünyesinde Etkin Yazarlık Eğitimi kurslarında eğitmenlik yapan Murat Koçaklı, aynı zamanda Karatay Akademi Yayınları'nda editör olarak görev aldığı biliniyor

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