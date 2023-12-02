Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan - Engin Polat çiftinin 'Şampiyonlar Ligi' olarak paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkındaki soruşturma kapsamında Eylül Öztürk Özkan'ın mal varlıklarına el konuldu. Peki; Banka hesaplarından gayrimenkullerine kadar çeşitli varlıkları tedbir altına alınan Eylül Öztürk Özkan kimdir? Haberimizde detaylar…

DİLAN Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

EYLÜL ÖZTÜRK ÖZKAN KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Ailesinin yurt dışında görev yapması sebebiyle uzun yıllar yurt dışında yaşadı.

Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'da uluslararası bir tiyatro grubunun seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda ve yabancı müzikallerde rol aldı.

İstanbul Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı'ndan sonra ,Türkiye'de üniversite hayatına Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde devam eden oyuncu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programı ile büyük bir ivme yakaladı.

2017 yılında iş insanı Barış Kenan Özkan ile evlendi,bu evlilikten Alex ve Alice adında 2 çocuğu dünyaya geldi.

2018 yılında "4 Kadın Zamanı" programının dört sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2019 yılında ise "Eylül Öztürk ile Hey Anne" programının sunuculuğunu yaptı.

Yetersiz Bakiye tiyatro oyunu ile Türkiye'nin en çok oynanan yapımlarından birinin kadrosunda Ayferay karakteri ile 400ü'ün üzerinde oyunda sahne aldı.

Bir dönem oyunculuk yapan Eylül Öztürk, şimdilerde güzellik salonları işletiyor. Aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor.

Öztürk, bir süredir eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşıyor.

ENGİN - DİLAN POLAT ÇİFTİ GÖZALTINA ALININCA TÜRKİYE BİLETİNİ İPTAL ETMİŞ!

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk de tıpkı Polatgiller gibi güzellik merkezi üzerinden servet kazandı. Bütün paralarını ABD'ye aktarıp burada gayrimenkul aldı.



6 Kasım'da Türkiye'ye uçmak için rezervasyon yaptırdı. Ancak Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 1 Kasım'da gözaltına alınınca gelmekten caydı. Biletini açığa çıkardı.

KAYBEDENLER KULÜBÜ

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

YURT DIŞI YASAĞI

24 Kasım tarihinde de Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Öz çifti hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturmada Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına da el konuldu.

UYANIK 'EV'LÜL

Eylül Öztürk, Polatgiller tutuklanınca Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villarını satışa çıkartmıştı.

