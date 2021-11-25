Haberler Magazin Videoları Songül Karlı yeni imajıyla dikkat çekti! Gören tanıyamadı…

Songül Karlı yeni imajıyla dikkat çekti! Gören tanıyamadı…

Songül Karlı yeni imajıyla dikkat çekti! Gören tanıyamadı…
25.11.2021 18:47
Ana Sayfa 00:30
Zonguldak'ta bisiklet sürücüsü...
Ana Sayfa 00:27
Kızı da ünlü çıktı çok...
Ana Sayfa 00:28
Metro saldırganı 3 suçtan...
Ana Sayfa 00:19
Şimal’in sağlık durumunda yeni...
Ana Sayfa 05:03
Başkan Erdoğan video mesaj...
Ana Sayfa 00:12
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu...
Ana Sayfa 19:48
AK Parti'den çok çarpıcı anket...
Ana Sayfa 01:30
Bakandan flaş asgari ücret...
Ana Sayfa 06:48
Kadıköy metrosunda bıçaklı...
Ana Sayfa 00:40
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Ana Sayfa 00:57
Oyuncu Ayşegül Çınar’ın...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 73. bölüm...

Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bıçak altına yatmıştı.. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetikli görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı'nın son hali çok konuşuldu. Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA