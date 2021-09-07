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Songül Karlı ‘prova’ dedi açıldıkça açıldı! Yırtmacının derinliği olay oldu…

Songül Karlı ‘prova’ dedi açıldıkça açıldı! Yırtmacının derinliği olay oldu…
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Şarkıcı Songül Karlı, konserlerin başlamasıyla birlikte sahne kıyafetleriyle konuşulur oldu. Birbirinden iddialı kıyafetlerle sahne alan Karlı, son elbisesiyle adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Oldukça iddialı tarzıyla sosyal medyada boy gösteren Karlı, kısa sürede gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın 16 yaşındaki oğlunun 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor' açıklamasını hatırlatarak şarkıcıyı eleştirdi. İşte Songül Karlı'nın o kıyafeti...


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