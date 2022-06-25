İlker İnanoğlu annesi Filiz Akın’ı paylaştı! Son hali hayranlarını korkuttu

Kolejli Kızın Aşkı, Tatlı Dillim, Yankesici Kız filmleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Filiz Akın'ın yönetmen Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Yumurcak ile henüz çocuk yaşlarda kamerayla tanışmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser karakterini canlandıran yıldız oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İnanoğlu, annesi Filiz Akın'ı ziyarete gittiği anlardan görüntüleri Instagram hesabında paylaştı. Anne-oğul buluşması sosyal medyaya damga vururken Filiz Akın'ın son hali hayranlarını korkuttu. Ancak Akın'dan açıklama gecikmedi. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın'ın son hali...