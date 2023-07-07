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Sezen Aksu'nun yalısına takıntılı hayran baskını kamerada! (VİDEOLU) Kapıya dayandı! Güvenlik zor tuttu!

Sezen Aksu'nun yalısına takıntılı hayran baskını kamerada! (VİDEOLU) Kapıya dayandı! Güvenlik zor tuttu!
07.07.2023 21:18 - Son Güncelleme: 07.07.2023 21:21

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Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısını takıntılı hayranı bastı. Kapıya dayanan hayranı güvenlik görevlileri engellemeye çalışsa da Azerbaycan uyruklu hayran görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Lale Arif M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.

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Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısına Lale Arif M. (47) isimli Azerbaycan uyruklu hayranı zorla girmeye çalıştı. Lale Arif M'nin olaydan sonra sınırdışı edildiği öğrenilirken, kadının kapıya dayandığı ve görevlilire zorluk çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ekim'de Sezen Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki yalısında meydana geldi. Lale Arif M. isimli bir kadın gece 02.00 sıralarında Aksu'ya ait yalının zilini çaldı. Kapıdaki güvenlik görevlileri Lale Arif M.'nin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Ancak kadın güvenlik görevlilerine direnerek içeri girmek için kapıyı zorladı. Bunun üzerine görevliler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Lale Arif M.'yi gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen Lale Arif M.'nin daha önce de Sezen Aksu'nun kapısına dayandığı ortaya çıktı.

Lale Arif M. hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. Lale Arif M.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Öte yandan kadının kapıya dayandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Lale Arif M.'nin dakikalarca kapıda beklediği ve güvenlik görevlilerine rağmen içeriye girmeye çalıştığı görüldü.

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