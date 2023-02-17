Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz isimli fenomen de Kahramanmaraş depreminde Hatay'da enkaz altında kaldı. Fenomenin sevenleri arama motorlarında; Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kurtarıldı mı? sorularına yanıt arıyor. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın bulunduğu binada yapılan arama kurarma çalışmalarında Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı. Acı haberi ''CZN Burak'' olarak tanınan şef Burak Özdemir instagram hesabından, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" diyerek duyurdu.