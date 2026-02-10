Son dakika... Danla Bilic’i darbetmişti: Cezası belli oldu!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), geçtiğimiz dönemde bir kafeteryada eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından saldırıya uğramıştı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran darp davasında mahkeme nihai kararını verdi.

"Bir Hata Yaptım, Pişmanım"

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Berk Çetin katılırken, Danla Bilic duruşmada yer almadı. Savunmasını yapan Çetin, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Kamera Kayıtları Yumruğu Kanıtladı

Dava sürecinde hazırlanan iddianamede, olayın detayları gün yüzüne çıktı. Danla Bilic'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, sanık Berk Çetin ilk ifadesinde Bilic'i sadece "ittiğini" ve yumruk atmadığını öne sürmüştü. Ancak olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, Çetin'in Bilic'in kafasına ve yüzüne vurduğu net bir şekilde tespit edildi.

Mahkemenin Kararı: 5 Ay Hapis

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kararını açıkladı. Berk Çetin, 'basit yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uzlaşma Sağlanamadı

İddianamede ayrıca, suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle taraflara teklif götürüldüğü ancak Danla Bilic ve Berk Çetin arasında bir uzlaşma sağlanamadığı bilgisi yer aldı. Savcılık, "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiş olsa da mahkeme takdir hakkını kullanarak cezayı 5 ay olarak belirledi.