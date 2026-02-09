PODCAST CANLI YAYIN
Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada!

Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada!

Avcılar’da 19 yaşındaki Onur Sönmemiş’in hayatını kaybettiği tır kazasının dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, "asli kusurlu" bulunan şoför hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bunlar da Var

Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı!
Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı!
Siirt'te hayvan otlatma kavgası!
Siirt'te hayvan otlatma kavgası!
Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler
Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler
Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında
Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle