SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıAynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı izle!Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı izle!Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 11:37 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 11:38 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Londra’dan İstanbul’a uzanan o gizemli yolculukta kartlar yeniden karılıyor. Koray’ın savunmasız kalan Rosa’ya savurduğu tehditler sonrası Ali’nin vereceği cevap yer yerinden oynatacak. İşte nefes kesen Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı...Bunlar da Var 01:00Uğur Dündar’dan Özgür Özel’e "Küfür" kalkanı! 09.02.2026Pazartesi 03:16"Aileme küfretti" Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 09.02.2026Pazartesi 00:19Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada! 09.02.2026Pazartesi 02:09Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti 09.02.2026PazartesiCANLI YAYIN